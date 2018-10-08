Чиновников заставили дать квартиру инвалиду

08.10.2018 20:55 198

Семья с ребенком-инвалидом стояла в очереди на улучшение жилищных условий в Думиничском районе, но имеющееся свободное жилье им не давали, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 8 октября.

Прокуратура сначала потребовала предоставить квартиру, а потом, поскольку чиновники долго не реагировали, оштрафовала главу Думиничей за невыполнение требований.

После этого жилье для семьи с ребенком-инвалидом нашлось.