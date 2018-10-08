Молодые рецидивисты грабили калужские гаражи

08.10.2018 15:06 416

Двух 22-летних калужан признали виновыми в кражах из гаражей на Малинниках, сообщила в понедельник, 8 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

В мае этого года мужчины напились, приехали к гаражному кооперативу «Малинники» и начали вскрывать боксы и воровать ценности. Награбили на 52 тысячи рублей. Похищенное сдали в пункт приема цветных металлов.

Два гаража воры вскрыли, но ничего ценного внутри не нашли.

Молодые люди уже сидели за преступления против собственности.

В результате один получил 3 года и 6 месяцев колонии строго режима. Второй — 3 года общего режима.