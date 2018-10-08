Квартира горела на Никитина из-за неисправной проводки

08.10.2018 14:40 327

Электропроводка загорелась в квартире на калужской улице Никитина в понедельник, 8 октября.

Суда по фото с места ЧП, с проводки огонь перекинулся на мебель. В результате квартира сильно пострадала от огня.

Возгорание тушили 15 пожарных, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

От огня никто не пострадал.