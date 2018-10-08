Сирены завоют в Обнинске в среду

08.10.2018 14:26 206

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С 9:30 до 11:00 будет проводиться плановая проверка автоматизированной системы оповещения, сообщила пресс-служба администрации Обнинска.

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