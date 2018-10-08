Юрист-мошенник получил от клиентов на «взятки» почти 300 тысяч

08.10.2018 14:00 53

Муж с женой обратились в юридический центр правовой помощи «Догма» с делом о ДТП, сообщила в понедельник 8 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Учредитель и директор центра знал, что за ту аварию нет уголовной ответственности, но убедил клиентов в обратном. Для того, чтобы урегулировать конфликт с правоохранительными органами, он потребовал от пары 160 тысяч «на взятки». Затем через некоторое время еще 100 тысяч рублей.

Реальной помощи пострадавшим он не оказал.

Юриста за мошенничество приговорили к трем годам колонии строго режима и штрафу в 30 тысяч.