За 3 дня в ДТП пострадали 12 человек и погибли двое

08.10.2018 15:03 270

С пятницы по воскресенье, 5-7 октября, в Калужской области произошло 9 серьезных ДТП. В них пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. Два человека — пожилые пешеходы — погибли.

Аварий с материальным ущербом зарегистрировано 169.

Инспекторы оштрафовали всего 1 283 человека. Для сравнения - только за прошлый четверг были наказаны за нарушения 1912 человек. Среди оштрафованных 135 пешеходов и 33 нетрезвых водителя.