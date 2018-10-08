Пенсионер попал под машину на краю дороги

08.10.2018 13:05 140

61-летнего мужчину сбили вечером в воскресенье, 7 октября, под Ферзиково.

Водитель на «Опеле» ехал в сторону поселка и сбил пожилого мужчину, который шел в том же направлении по краю проезжей части, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Пожилой пешеход погиб.