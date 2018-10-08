Водитель врезался в столб и сбежал

08.10.2018 12:34 300

В субботу, 6 октября, в 21:45 на боровской улице Ленина автомобиль «Киа» врезался в столб.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с дороги в врезался в опору, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.

После аварии автомобилист выскочил из машины и сбежал с места ДТП. Его личность устанавливается.

Пострадали два пассажира авто. У женщины - ушиб бедра и плеча, у мужчины - закрытая черепно-мозговая травма.