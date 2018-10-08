Пожилой пешеход погиб при попытке нарушить ПДД

08.10.2018 11:44 267

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Пенсионер проигнорировал расположенный неподалеку надземный переход и попытался пересечь трассу внизу. В результате старик попал под колеса «ВАЗа», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

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