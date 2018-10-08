Автоледи разворачивалась с правой полосы и не уступила дорогу на Зерновой

08.10.2018 11:32 326

Женщина за рулем «Ниссана» в пятницу, 5 октября, решила развернуться с правой полосы на улице Зерновой в Калуге. Она не подумала не только перестроиться, но даже и пропустить водителя, который ехал прямо по левой полосе на «Мицубиси». В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадали двое: автоледи, которая управляла «Ниссаном», и пассажирка «Мицубиси». У обеих дам ушибы, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.