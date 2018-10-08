Калужане начали реже простужаться

08.10.2018 12:03 177

За минувшую неделю в области зарегистрировано 6444 случая ОРВИ, сообщила в понедельник, 8 октября, пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Больных стало на 2,4% меньше, чем на прошлой неделе.

Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога.

В Калуге заболело чуть больше 3,5 тысячи жителей. Это на 5,2% меньше, чем на позапрошлой неделе.

Грипп в области не регистрировался.