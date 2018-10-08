Клещи покусали три десятка человек

08.10.2018 11:13 170

Количество покусанных клещами жителей области продолжает снижаться, сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора в понедельник, 8 октября. За минувшую неделю с укусами в больницы обратились 32 человека. Из них - шестеро детей.

В лабораторию сдали 56 кровососов, снятых с людей. У 10 из них нашли возбудитель боррелиоза.