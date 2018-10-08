Автовесы украли и сдали в металлолом на ферме

В Калужской области два работника фермы на днях украли и сдали в металлолом металлические детали автовесов.
Для этого они сначала срезали все железные части с помощью газового резака. Затем договорились со знакомым, у которого был манипулятор на базе грузового автомобиля, и вывезли элементы конструкции в калужский пункт приема металла.
Причем сопровождавший автомобиль работник фермы умудрился обмануть и товарища. Он сдал металлолом за 20 тысяч рублей, подельнику сказал, что за 11. Разницу нелегально заработанных денег присвоил, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Личности воров установили благодаря камерам видеонаблюдения.
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