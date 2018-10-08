600 граммов героина не дошли до покупателей в Калуге

08.10.2018 11:14 183

Автомобиль с героином на днях задержали в Калужской области. В машине было более 600 граммов дурмана, расфасованного в 322 свертка.

- Партия запрещенных веществ предназначалась для дальнейшего сбыта на территории Калуги, - сообщила пресс-служба областного УМВД версию оперативников.

Также задержали двоих жителей соседнего региона, которые и перевозили наркотики. Им грозит до 20 лет колонии.