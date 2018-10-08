Воры два дня подряд крали велосипеды из обнинского подъезда

08.10.2018 08:24 311

Двое жителей Боровского района на днях пришли в гости к знакомому и заметили в подъезде велосипеды. Двухколесный транспорт стоял без замков на первом этаже.

Мужчины решили велики похитить. Сначала они украли один. На следующий день — второй. Велосипеды в общей сложности стоили 34 тысячи, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Полицейские нашли воров. За кражу им грозит до пяти лет. Это будет уже не первая судимость у мужчин.