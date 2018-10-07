Человек пострадал в сгоревшей легковушке в Кирове

07.10.2018 09:10 407

Легковая «Нива Шевроле» загорелась на улице Бебеля в калужском Кирове в ночь на воскресенье, 7 октября.

Автомобиль потушили шестеро пожарных.

Во время возгорания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России по Калужской области. Кто пострадавший спасатели не уточняют.

Это вторая машина этой марки, которая сгорела в области в выходные. В субботу такая же сгорела в Калуге.