Мужчина угнал машину, чтобы отвести в больницу друга

06.10.2018 18:15 77

33-летний житель Кирова на днях заявил об угоне автомобиля. Оказалось, мужчина пошел с другом в гости, где они выпивали.

В время возлияний произошла ссора, хозяин квартиры ударил одного из приятелей стеклянным стаканом по голове. Затем, не спрашивая разрешения, взял ключи от машины и повез пострадавшего в больницу. Пока того лечили, угонщик катался по городу.

Владелец авто об этом не знал, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчину и автомобиль задержали. У угонщика уже есть судимость.