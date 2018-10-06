Мужчина угнал машину, чтобы отвести в больницу друга

33-летний житель Кирова на днях заявил об угоне автомобиля. Оказалось, мужчина пошел с другом в гости, где они выпивали.
В время возлияний произошла ссора, хозяин квартиры ударил одного из приятелей стеклянным стаканом по голове. Затем, не спрашивая разрешения, взял ключи от машины и повез пострадавшего в больницу. Пока того лечили, угонщик катался по городу.
Владелец авто об этом не знал, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Мужчину и автомобиль задержали. У угонщика уже есть судимость.
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