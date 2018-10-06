Легковушка сгорела на Правом

06.10.2018 08:59 139

Автомобиль «Нива Шевроле» сгорел в ночь на субботу, 6 октября, на правобережной улице Генерала Попова в Калуге.

Машина вспыхнула в 5:10 и, судя по фотографиям с места ЧП, в машине выгорел моторный отсек.

Остальное потушили 6 пожарных на двух спецмашинах.

В огне никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России по Калужской области.