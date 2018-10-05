Двухквартирный дом сгорел в Козельске

05.10.2018 18:36 157

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Пожар начался в 14:25. На место прибыли 9 спасателей и 3 спецмашины, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Двухквартирный одноэтажный дом загорелся в пятницу, 5 октября в Козельске на улице Большое Заречье.

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