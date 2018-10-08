Обнинец торговал поддельной одеждой и обувью

08.10.2018 08:00 473

Жители Обнинска на днях наябедничали на местного предпринимателя, что тот торгует контрафактной одеждой и обувью.

Проверка показала — в торговой точке на улице Аксенова действительно были вещи с логотипами известной торговой марки. Документов на товар у предпринимателя не было.

Более 40 штук кроссовок, футболок и спортивных костюмов изъяли и отправили на экспертизу, сообщила пресс-служба областного УМВД. Исследование показало, что вещи сделаны не на заводе правообладателя, требования по качеству и составу материалов не соблюдены.

Владельцу торгового знака нанесен ущерб как минимум в 271 тысячу рублей.