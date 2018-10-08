Лесничие установили почти сотню информационных щитов

08.10.2018 07:00 250

Информационные щиты разместили 13 лесничеств на своих территориях за сентябрь.

Специалисты поставили 92 информационных щита на 30 особоохраняемых зонах, сообщило министерство природных ресурсов и экологии области.

На них сообщается об уникальных природных комплексах и объектах, флоре и фауне особо охраняемых природных территорий, а также о правоустанавливающих документах и режимах особой охраны.