Лесничие установили почти сотню информационных щитов

Информационные щиты разместили 13 лесничеств на своих территориях за сентябрь.
Специалисты поставили 92 информационных щита на 30 особоохраняемых зонах, сообщило министерство природных ресурсов и экологии области.
На них сообщается об уникальных природных комплексах и объектах, флоре и фауне особо охраняемых природных территорий, а также о правоустанавливающих документах и режимах особой охраны.
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