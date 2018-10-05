Областную литературную премию получит Александр Трунин

05.10.2018 21:00 40

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Заседание комиссии по присуждению Областной литературной премии имени Марины Цветаевой за 2018 года прошло в четверг, 4 октября.

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