Дома в Людиново заселяли без разрешения

05.10.2018 19:00 150

Градостроительное законодательство нарушали в Людиново, сообщила в пятницу, 5 октября, прокуратура области.

В городе вводили в эксплуатацию дома без разрешения строительного надзора, необоснованно отказывались выдавать градостроительные планы земельных участков и не опубликовали вовремя схему территориального планирования и программ развития города и пяти сел.

От главы администрации города и района потребовали устранить нарушения.