«Буханка» протаранила паркетник в Козельске

05.10.2018 15:02 248

УАЗ «Буханка» и паркетник «Вольво» столкнулись в пятницу, 5 октября, около 12 часов в Козельске на переулке Буканова.

Судя по фотографиям с места аварии, УАЗ врезался в легковушку со стороны пассажира.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.