«Буханка» протаранила паркетник в Козельске

УАЗ «Буханка» и паркетник «Вольво» столкнулись в пятницу, 5 октября, около 12 часов в Козельске на переулке Буканова.
Судя по фотографиям с места аварии, УАЗ врезался в легковушку со стороны пассажира.
В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
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