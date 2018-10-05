Деревья высадили ко Дню учителя в калужской школе №46

05.10.2018 14:38 232

В четверг, 4 октября, ко Дню учителя у калужской школы № 46 высадили деревья.

Посадили 32 дерева: рябины, клены, липы и красный дуб.

В посадках зеленых насаждений участвовали сотня школьников в возрасте от 11 до 16 лет и областные чиновники.

- Педагоги и специалисты рассказали ребятам технику посадки и сразу же закрепили ее на практике, - сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона. - Каждый был занят порученным ему делом: кто-то ловко орудовал лопатой, кто-то приносил воду для деревьев, а кто-то поддерживал дерево в яме на нужном уровне так, чтобы ствол был вертикален.