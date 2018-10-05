Стихийные свалки нашли в шести селах и деревнях Думиничского района

05.10.2018 12:41 66

Проверка обнаружила на территории Думиничского района стихийные свалки в шести муниципальных образованиях, сообщила в пятницу, 5 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

На свалках в том числе валялся и строительный мусор.

Убрать стихийные свалки заставят муниципалитеты.