В двух ДТП за четверг пострадали три человека

05.10.2018 12:28 74

Два ДТП с пострадавшими произошли в четверг, 4 октября, в Калужской области. В результате аварий пострадали 3 человека, в том числе маленькая девочка.

Аварий, в которых билось только «железо», зарегистрировано 79, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

За день инспекторы поймали 1912 нарушителей правил дорожного движения. В том числе 64 пешехода и 13 нетрезвых водителей.