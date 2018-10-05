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В двух ДТП за четверг пострадали три человека

05.10.2018 12:28 0 74
В двух ДТП за четверг пострадали три человека

Два ДТП с пострадавшими произошли в четверг, 4 октября, в Калужской области. В результате аварий пострадали 3 человека, в том числе маленькая девочка.

Аварий, в которых билось только «железо», зарегистрировано 79, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

За день инспекторы поймали 1912 нарушителей правил дорожного движения. В том числе 64 пешехода и 13 нетрезвых водителей.


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