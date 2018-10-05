Масло и сметана подорожали в области

05.10.2018 10:27 187

За прошедшую неделю в Калужской области в магазинах федеральных сетей сливочное масло подорожало на 0,8%, а сметана - на 0,3%.

Подешевели некоторые овощи, гречка и молоко, сообщила пресс-служба областного правительства.

В Калуге по сравнению с соседями самые дешевые куриные яйца, сахар, печенье, соль, пшеничная мука, пшено, огурцы и яблоки. Самые дорогие — мясные консервы, мороженная рыба, масло, молоко и помидоры.