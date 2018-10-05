Движение по А130 в Малоярославце восстановили раньше срока

05.10.2018 10:14 176

Движение транспорта по А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» полностью восстановлено с 9:41 пятницы, 5 октября, сообщила пресс-служба управления автодорогой «Москва-Бобруйск»

Ограничения были введены с 1 октября, так как водоканал проводил ремонтные работы и выкопал последи дороги яму. Водителям приходилось объезжать участок трассы.

Планировалось, что движение будет ограничено до понедельника, 8 октября. Но ремонтные работы завершили раньше.