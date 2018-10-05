Коноплю отобрали у наркомана

05.10.2018 10:43 209

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

- Мужчина хранил наркотик растительного происхождения без цели сбыта, для личного потребления, - подчёркивают в полиции.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!