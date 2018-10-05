Живые березы незаконно спилили на дрова

Житель Перемышльского района недавно попался на незаконной рубке 51 березы. С помощью бензопилы он распилил стволы деревьев на поленья. А его знакомый бесплатно порубил поленья на дрова.
Затем лесоруб нашел покупателя, который вывез дрова на личном автомобиле. Топливо он продал по цене ниже рыночной. Покупателю мужчина заявил, что делянка ему была выделена официально.
Лесничеству нанесен ущерб в 240 тысяч рублей, заявляет пресс-служба областного УМВД. Уголовное дело о незаконной рубке деревьев направлено в суд.
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