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Живые березы незаконно спилили на дрова

05.10.2018 09:05 0 402
Живые березы незаконно спилили на дрова

Житель Перемышльского района недавно попался на незаконной рубке 51 березы. С помощью бензопилы он распилил стволы деревьев на поленья. А его знакомый бесплатно порубил поленья на дрова.

Затем лесоруб нашел покупателя, который вывез дрова на личном автомобиле. Топливо он продал по цене ниже рыночной. Покупателю мужчина заявил, что делянка ему была выделена официально.

Лесничеству нанесен ущерб в 240 тысяч рублей, заявляет пресс-служба областного УМВД. Уголовное дело о незаконной рубке деревьев направлено в суд.


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