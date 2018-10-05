Туляки украли более 2,7 км проводов в Тарусском районе

05.10.2018 08:29 424

2730 метров электропроводов украли с линии электропередач рядом с одной из деревень в Тарусском районе, сообщила 5 октября пресс-служба областного УМВД.

Полицейские по подозрению в краже задержали трех жителей Тульской области.

После допроса мужчин отпустили под подписку о невыезде.

Похищенные провода не нашли.