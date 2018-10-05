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Художественный штемпель ввели в действие к неделе космоса

05.10.2018 08:00 0 244
Художественный штемпель ввели в действие к неделе космоса

Всемирная неделя космоса стартовала в Калуге. Специально для этой недели был введен художественный штемпель «Калуга — колыбель космонавтики», сообщила 5 октября пресс-служба Почты России.

Торжественная церемония специального гашения прошла в государственном музее истории космонавтики. Но филателисты смогут воспользоваться штемпелем и в течение всей недели до 10 октября в центральном отделении почты.

Также специально к космической неделе выпустили два вида почтовых карточек, основным элементом оформления которых стал памятник К.Э. Циолковскому в сквере Мира.


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