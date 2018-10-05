Строители самовольно сократили парковку на 100 кв метров в Людиново

05.10.2018 07:00 76

ООО «Благоустройство» занималось облагораживанием дворов в Людиново. Но во дворе дома №24 на улице Крупской организация воспользовалась неполной проработкой документации и сделала парковку на 100 кв.метров меньше, чем было заложено в смете.

Им и заплатили только за построенную парковку, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Также во время проверки было выяснено, что на той же улице Крупской ямы и выбоины в междворовом проезде не позволяют ездить с разрешенной скоростью. Суд обязал муниципалитет привести проезд в порядок.