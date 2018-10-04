Сельхозпредприятие оштрафовали за свалку на агроземле

04.10.2018 20:59 87

Агропредприятие ООО «Кумовское» в Бабынинском районе не предотвратило появление свалки мусора и зарастания сорной растительностью своих 256 га

Предприятию выдали постановление с требованием привести землю в порядок, сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора. Но оно его не выполнило.

В итоге фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей.