Калужанин переклеивал стикеры, чтобы купить товар дешевле

04.10.2018 18:51 510

35-летний хитрый калужанин решил сэкономить при покупке товара в одном из калужских гипермаркетов. Для этого он переклеил стикер с одного товара на другой, стоивший значительно дешевле.

Ему удалось обмануть магазин на 2,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчину обвиняют в хищении имущества.