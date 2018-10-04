ГИБДД призывает к осторожности из-за непогоды

04.10.2018 16:37 170

Ухудшение погоды прогнозируется в Калужской области. Ранее МЧС уже предупредило об усилении ветра, инспекторы ГИБДД добавляют — в области ожидается и дождь.

Сотрудники ДПС предупреждают, что в непогоду надо быть особенно внимательными на дороге и четко выполнять требования знаков и инспекторов.

Во время дождя в темное время суток хуже видно пешеходов. Поэтому им стоит носить светоотражающие элементы на одежде.