Канализацию пришлось чинить с участием приставов

04.10.2018 15:31 293

Житель Обнинска наотрез отказывался впускать в дом сотрудников управляющей компании. Между тем, попасть внутрь было необходимо для ремонта канализации, которая регулярно текла.

После того как жилищная инспекция и управляющая компании выиграли суд, в дело включились приставы сообщила пресс-служба ведомства. Они пригрозили вскрыть дверь. Мужчина наконец-то впустил сантехников не дожидаясь санкций. Канализацию починили.

Почему житель наукограда не пускал рабочих раньше, пресс-служба не уточняет.