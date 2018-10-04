Сильный ветер ожидается в Калужской области

04.10.2018 15:04 616

В четверг, 4 октября, до конца рабочего дня в Калужской области ожидаются порывы северо-западного ветра. Неблагоприятный прогноз погоды опубликовала пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Скорость ветра будет достигать 13-18 м/с.

При усилении ветра советуют по возможности не выходить из помещений, не подходить к неустойчивым конструкциям и старым деревьям. С балконов надо убрать все вещи.