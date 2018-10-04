Обнинцы устроили свалку на месте бывших контейнеров

04.10.2018 12:50 237

Две контейнерные площадки объединили в одну в Обнинске на улице Ленина. Раньше площадка была прямо между домами 77 и 79, теперь ее перенесли чуть дальше за магазин. Укрупнили мусоросборники, чтобы было проще убираться.

Но жители наукограда продолжили выкидывать мусор прямо под окнами домов на месте бывшей площадки, сообщила администрация наукограда.

- Если собственники не согласны с действиями УК, они вправе на общем собрании собственников принять решение по волнующему вопросу, исполнение которого будет обязательно для управляющей организации, заявила администрация на своей официальной странице.

Свалку убрали.