В трех ДТП пострадали люди в среду

04.10.2018 14:14 193

В среду, 3 октября, на дорогах области произошло 3 ДТП в которых пострадали 3 человека. К счастью, никто не погиб.

Аварий с материальным ущербом зарегистрировано 79.

Инспекторы поймали 1444 нарушителей. Примерно столько же штрафовали в понедельник и во вторник. Среди наказанных водителей 9 — были в нетрезвом виде, 13 неправильно перевозили детей, 29 излишне сильно затонировали стекла. Оштрафованы также 59 пешеходов.