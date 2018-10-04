Пешеход попал под машину на «зебре» в Обнинске

04.10.2018 13:06 274

71-летний водитель сбил пешехода на «зебре» в Обнинске в среду, 3 октября, в 19:00.

Мужчина переходил дорогу на улице Курчатова у дома 19 по нерегулируемому переходу справа налево, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

У пешехода в результате ушиб грудной клетки и бедра.