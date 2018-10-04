Грузовая «Газель» не пропустила иномарку в Людиново

04.10.2018 11:59 82

Минигрузовик «Газель» и легковушка «Ниссан» столкнулись в Людиново на улице 3-Интернационала в среду, 3 октября, в 14:40.

По предварительным данным, водитель «Газели» поворачивал на перекрестке налево и не пропустил проезжавшую прямо легковушку, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате женщина-водитель «Ниссана» получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.