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Грузовая «Газель» не пропустила иномарку в Людиново

04.10.2018 11:59 0 82
Грузовая «Газель» не пропустила иномарку в Людиново

Минигрузовик «Газель» и легковушка «Ниссан» столкнулись в Людиново на улице 3-Интернационала в среду, 3 октября, в 14:40.

По предварительным данным, водитель «Газели» поворачивал на перекрестке налево и не пропустил проезжавшую прямо легковушку, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате женщина-водитель «Ниссана» получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.


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