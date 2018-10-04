Боровское предприятие задолжало 14 миллионов работникам

04.10.2018 12:53 242

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Руководителя предприятия заставили заплатить долги полностью. Фирму также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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