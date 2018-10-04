Собиратель дикой конопли получил условный срок

04.10.2018 11:45 109

Жителя Мосальска признали виновным в хранении наркотиков. В прошлом году в ноябре мужчина нашел дикорастущую коноплю, собрал ее, измельчил и хранил в гараже.

Марихуану нашли сотрудники полиции, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина получил три года условно с испытательным сроком два года.