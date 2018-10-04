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Сотрудница банка воровала деньги клиентов

04.10.2018 10:26 0 330
Сотрудница банка воровала деньги клиентов

Теперь уже бывшая сотрудница одного из банков похищала деньги со счетов клиентов. Люди обращались к ней за помощью, а когда уходили из банка, она списывала с их счетов финансы, сообщила 4 октября пресс-служба областного УМВД.

Ограбленные вклады она даже пополняла. По ее просьбе другие клиенты подтверждали операции по переводу денег на них.

Когда махинации вскрылись, женщину отстранили от работы. Ее супруг возместил часть похищенного. Выяснилось, что получать данные о счетах она не имела права, поэтому ее будут судить и за кражи, и за неправомерный доступ к личной информации.

Сколько именно украла сотрудница, пока не подсчитали.


 


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