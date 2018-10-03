В Обнинске иномарка сбила пешехода

Сегодня, 3 сентября около 19 часов вечера в Обнинске произошло ДТП.
На улице Курчатова водитель автомобиля «Ауди Ку3» сбил пешехода, переходившего улицу. Пострадавший получил травмы, тяжесть повреждений и обстоятельства аварии уточняются, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.
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