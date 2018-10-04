Конкурс «Безопасное колесо» стартовал в Калуге

04.10.2018 07:06 194

В Калуге на днях прошел первый этап конкурса «Безопасное колесо».

28 образовательных организаций города соревновались в знании правил дорожного движения и умении оказать первую помощь пострадавшему на дороге. В следующий этап прошли 11 команд, им необходимо предоставить сценарий агитационного выступления и продемонстрировать навыки фигурного вождения велосипеда. Три команды-победительницы представят Калугу на областном этапе конкурса.

По статистике, каждый десятый ребенок пострадал в авариях во время поездок на велосипеде. Конкурс «Безопасное колесо» призван воспитать законопослушных участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.