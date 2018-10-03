В Калуге пройдут соревнования пожарных, посвященные погибшим спасателям

03.10.2018 12:29 145

В среду, 3 октября, в Калуге стартуют соревнования пожарно-спасательных подразделений МЧС России в дисциплине «Выживание в условиях пожара».

Соревноваться в спасательном мастерстве приглашены 22 команды из Московской, Тульской, Курской, Нижегородской и Вологодской областей, а также и Санкт-Петербурга, Москвы и городов Беларуси. Калужский гарнизон пожарной охраны представил на конкурс 16 команд.

Пожарные продемонстрируют преодоление полосы препятствий, разведку задымленного помещения, вскрытие конструкций, эвакуацию и спасательные работы в условиях истощения запасов воздуха.

Соревнования посвящены пожарным и спасателям, погибшим при исполнении своего профессионального долга, сообщает пресс-служба регионального МЧС.