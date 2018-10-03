В Малоярославце иномарка сбила пешехода

03.10.2018 11:49 81

Вчера, 02 октября, в Малоярославце сбили пешехода.

Водитель автомобиля «Рено», двигаясь по ул. Комсомольской, объезжал припаркованную у правого края дороги "Газель" и наехал на мужчину, переходившего проезжую часть. Пострадавший госпитализирован с ушибами и тупой травмой живота, сообщает ОМВД России по Малоярославецкому району.